"Надо мной смеются": экс-супруга Константина Соловьева раскрыла ужасающие подробности

Бывшая жена звезды многочисленных кинокартин решилась на откровенный разговор. Евгения Ахременко рассказала о сложном характере популярного мужчины и его проблемах с выполнением отцовских обязанностей.

Актриса публично заявляет, что в ближайшее время начнет процедуру лишения Константина Соловьева родительских прав. По словам экс-возлюбленной артиста, "заботливый" отец семь лет не общается с детьми.

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Несмотря на то, что у старшего сына аллергия и ему надо было уехать за границу, мужчина отказался подписывать документы на выезд мальчика. Константин уверял, что лично откажется от отцовства, если ему предложат такой вариант.

"Прошлое — это рак. Он его вырезал, переродился. Сейчас получаю по 30 тысяч рублей на ребенка. Сейчас надо мой смеются. Особенно те, кто знает его гонорары", – призналась Ахременко.

Поговаривают, что новая избранница Константина побудила его распрощаться с прошлой жизнью и забыть семью. Евгения лишь подтверждает, что актеру "наплевать на сыновей". Именно поэтому женщина так уверенно вцепилась в отцовские права Соловьева.

Ахременко настроена крайне решительно и готова довести это дело до конца. К слову, подобное заявление не избавит актера от прежних обязательств – он должен будет выплачивать алименты, предписанные судом.

Напомним, у артистов подрастает двое детей – десятилетний Даня и восьмилетний Тимофей. В 2014 году Константин Соловьев ушел из семьи и женился на хореографе Анастасии Лариной. Пара не скрывает, что мужчина на 15 лет старше своей пассии.