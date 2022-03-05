Наказание по нескольким статьям: что грозит сговорившимся против Казьминой родственникам

Тяжелобольная журналистка подозревает, что страшный диагноз появился у нее неспроста – руку к этому делу мог приложить ее бывший муж Алексей Казьмин и ее собственная мать. По мнению Алисы Казьминой, именно по наводке этих людей она была заражена знакомым медиком.
Если женщина права и участвующий в преступном сговоре врач действительно подмешал ей в витамины инфекцию, то всем виновникам грозит наказание. Юрист Максим Гусев считает, что сговорившаяся родня Алисы Казьминой может ответить перед законом сразу по нескольким статьям.
Самое серьезное наказание для заговорщиков в данном случае предусмотрено за заражение венерическим заболеванием. Согласно соответствующей статье, виновных может ждать даже арест сроком на шесть месяцев – об этом сообщил Пятый канал.
Если же будет доказано, что действия недоброжелателей привели к причинению среднего и тяжкого вреда здоровью, то виновным придется отвечать по другой статье, предусматривающей лишение свободы на гораздо более длительный срок. По мнению Гусева, ситуацию тяжелобольной Казьминой стоит перевести в правовое русло, тогда специалисты смогут дать всему происходящему более точную правовую оценку.
Ранее Алиса Казьмина рассказала о мольбах малолетней дочери Андрея Аршавина.