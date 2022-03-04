После новостей о беременности Бузова призналась в проблемах со здоровьем

После месяца отсутствия дома поющая ведущая Ольга Бузова вернулась домой. Звезда принимала участие в съемках второго сезона шоу "Звезды в Африке" и теперь вернулась из командировки в Москву.
Однако сил радоваться и продолжать жить как раньше у Ольги Бузовой не получилось. Звезда призналась, что в этот раз очень трудно переносит акклиматизацию. У нее совершенно нет сил. Она даже не смогла встать с постели.
Ольга Бузова отметила, что усталость накопилась у нее еще со съемок шоу. 28 дней она все время в ставала в 6 часов утра и работала до позднего вечера. Теперь еще к усталости добавился стресс на фоне происходящих в мире событий.
Напомним, недавно СМИ появились слухи о том, что Ольгу Бузову подозревают в беременности. Поклонники заподозрили интересное положение у поющей ведущей после того как она сильно располнела. Однако сама звезда уверяла, что набрала килограммов после длительной гормональной терапии после перенесенного заболевания.
Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что принимает сильнодействующие успокоительные препараты. Фанаты забеспокоились из-за того, что таблетки могут вызвать зависимость и проблемы со здоровьем.