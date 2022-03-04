Брухунова с зарослями на лице показала торчащие из глаз чудовищные желтые шарики

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет свой "Инстаграм" и общается с поклонниками. В непростое для России время она поддерживает сограждан добрым словом и философскими размышлениями о мире и элементарном счастье.
На днях Татьяна Брухунова удивила фанатов необычным фото, на котором предстала с нечеловеческим лицом. Вместо глаз у нее были горсти соцветий мимозы, а вместо бровей – ветки. Выглядело это оригинально. Но некоторым показалось чудовищным.
В тексте публикации Татьяна Брухунова рассуждала о том, что всегда поддерживала российских дизайнеров. И сейчас, по мнению жены Петросяна, самое подходящее для этого время.
"Особенно хочется поддержать всех, кто попал в жернова рушащейся модной индустрии в России", – написала Татьяна Брухунова.
Она призвала подписчиков, которые представляют бренд, мануфактуру, издание или что-либо еще российского производства, выйти с ней на связь. Жена Петросяна отметила, что будет бесплатно рекламировать российских бизнесменов. В конце публикации Татьяна Брухунова отметила, что "вместе мы справимся".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Брухунова показала на видео маленького сына Петросяна. Поклонники решили, что мальчик вылитый отец.