С воды на хлеб: как выживает на пенсию разбитый инсультом 68-летний Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев 4 марта отмечает 68-й день день рождения. В конце 2010-го его сразил инсульт, от последствий которого певец до конца не излечился – у него работают не все мышцы лица и затруднена речь. Весной 2015 года он прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья. Но как и на что он живет сегодня?

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