"Я выбираю честь": Разгневанная Канделаки плюнула в бывших подопечных

Ведущая опубликовала в своем блоге пост в поддержку военной спецоперации России на Украине. Экс-участники проекта, который она вела почти 10 лет, оказались несогласны с такой позицией. Они написали коллективное письмо-обращение, высказав свое мнение и завив, что Тина их предала.
Ответ Канделаки не заставил себя ждать. Она вновь опубликовала пост, в котором плюнула в бывших подопечных, еще раз четко обозначив свою позицию. "Каждую минуту мы теряем тех, с кем были близки. И виной тому понуждение к выбору стороны в этом конфликте. Запрет на свободу выражения своей позиции", – написала в своем телеграм-канале ведущая.
Тина обратилась к своим бывшим подопечным, которым еще раз дала понять, что не планирует вступать в полемику или как-то учитывать их мнение по поводу своей позиции. "Дорогие мои "умники", я свой выбор сделала. Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство", – констатировала Канделаки.
Ранее номер телефона Тины Канделаки попал в Сеть, как и номера других знаменитостей, выразивших поддержку спецоперации. Звездам стали поступать угрозы, некоторым даже пришлось сменить телефоны. Накануне Прохор Шаляпин рассказал о поступающих в его адрес угрозах, назвав их "настоящим террором".