Родился в тюрьме и рос как девочка, сбежал в США и объявил о свадьбе: яркая жизнь Бориса Моисеева

Выдающийся деятель эстрады Борис Моисеев оставил сцену много лет назад. Артист крайне редко выходит в свет, но, несмотря на это, про него не забывают ни верные поклонники, ни знаменитые друзья. Сегодня, 4 марта, эпатажному певцу исполняется 68 лет. В этот день все, кажется, еще больше ждут от него хороших новостей.

Детство Бориса Моисеева, как и обстоятельства его появления на свет, нельзя назвать безоблачными. Будущий артист родился 4 марта 1954 года. По его словам, это произошло в одной из тюрем Могилева, где его мать отбывала срок по политической статье. Моисеев рассказывал, что во время беременности родительница мечтала о дочке, ведь на тот момент у нее было уже двое сыновей. Возможно, именно поэтому младшего наследника воспитывали и наряжали как девочку. Борис не знал, что такое наказания, и часто щеголял с бантиками в волосах.

В детстве будущий артист часто болел. Чтобы укрепить здоровье мальчика, мать отдала его на танцы. Если Борис и его родительница были в восторге от нового увлечения, то злые сверстники над ним посмеивались. Противостоять такому давлению было непросто, но Моисеев не сдался. После окончания школы юноша уехал в Минск и поступил в хореографическое училище.

В начале своей творческое карьеры танцор столкнулся с серьезной проблемой: ему совершенно не нравилось следовать правилам. Из-за своего острого языка, свободолюбия и тяги к экспериментам Борису Моисееву пришлось сменить не одно место работы. Все изменилось, когда судьба привела его в Каунас, который считался одним из самых независимых городов СССР, и ночной клуб "Орбита", где его любовь к эпатажу оценили по достоинству. Выступления там не только стали для артиста глотком свежего воздуха, но и сделали из него местную знаменитость.

В 1978 году молодой танцор решил создать собственный коллектив из трех человек. И не прогадал. Вскоре выступление "Экспрессии" увидела Алла Пугачева – танцоры привели ее в восторг. Примадонна предложила им работу в составе ее Театра песни, а они, конечно же, не смогли упустить такой шанс. Спустя несколько лет выступлений вместе с Аллой Борисовной, коллектив начал давать концерты самостоятельно, покорил публику и пустился в разъезды по всему миру.

Когда перед Моисеевым открылся весь мир, он не стал задерживаться на одном месте. Какое-то время звезда жила в Америке и работала режиссером-постановщиком в одном из местных театров. После возвращения Бориса в Россию, в 1991 году, об "Экспрессии" уже сняли документальный фильм, а в середине 90-х об нем заговорили как о самостоятельном певце. Много лет артист выпускал скандальные песни и был настоящим королем эпатажа.

Борис Моисеев всегда умел удивить публику эффектными и смелыми выступлениями, от которых можно было ожидать что угодно. К тому же, артист искусно подогревал интерес к своей персоне – его имя постоянно было на слуху. Долгое время звезду называли первым российским исполнителем, который совершил каминг-аут как человек нетрадиционной ориентации. Позже Моисеев признался, что выдумал это ради пиара, а потом и вовсе рассказал о якобы запланированной свадьбе со своей дамой сердца – американкой Адель Тодд. Но торжество так и не состоялось.

Вереница скандальных выходок, вечеринок в ночных клубах и бесконечных репетиций прервалась в 2010 году. Эпатажный артист попал в больницу с инсультом, после которого не восстановился полностью до сих пор. Выдающийся деятель эстрады давно не дает концертов, не выезжает на гастроли и появляется на публике только в исключительных случаях – раз в несколько лет.

Сейчас Борис Моисеев, как признавал он сам, ведет тихую жизнь обычного пенсионера. Несмотря на это, про него не забывают верные поклонники и близкие люди. Последние часто предлагают артисту помощь, от которой он все время отказывается, балуют друга вкусными подарками и поддерживают с ним связь по телефону. А сегодня Борис Моисеев, наверняка, окружен вниманием так, как это бывает только раз в году – 4 марта эпатажный артист празднует свое 68-летие.