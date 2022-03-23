"Физически не мог": Почему Пригожин бросил дочь в самый важный для нее день

Иосиф Пригожин объяснил свое отсутствие на свадьбе дочери Данаи.

Продюсер рассказал, что не смог посетить мероприятие по нескольким причинам. Во-первых, не имел желания встречаться с бывшей женой, также не позволило эмоциональное состояние. "Я не хочу пересекаться с ее мамой. Это первое. А второе — сейчас в условиях кризиса, пандемии и других нюансов я физически не мог это сделать. Вот и все", – поделился Иосиф.

Муж Валерии также добавил, что ему очень грустно, все-таки для дочери это был чуть ли не самый важный день в жизни. Он пообещал, что через какое-то время отдельно поздравит молодых и устроит для них настоящий праздник. "Придет время, я сам устрою им праздник. Встречусь с ними отдельно. Конечно, мне грустно, что я не смог быть на свадьбе дочери", – добавил артист. Пригожин уже поздравил наследницу, подарив на свадьбу деньги.

Иосиф также сообщил, что свой 53-й день рождения праздновать не будет. "У меня 2 апреля будет день рождения, но я не буду гулять. Психологически тяжело", – объяснил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин и Валерия летали в Санкт-Петербург на концерт по случаю присоединения Крыма. Валерия спела на мероприятии 4 своих главных хита. В северную столицу артисты отправились сразу по возвращении из Израиля, где пара была на отдыхе.