"Моя молитва": Сбежавшая Валерия вернулась ради концерта

Вчера артистка с мужем Иосифом Пригожиным была замечена в аэропорту, откуда отправилась в северную столицу, чтобы спеть на концерте, посвященному восьмилетию присоединения Крыма. До этого звездная пара уехала в Израиль на юбилей тети, но ради выступления решила вернуться.
Со сцены Валерия сообщила, что ее коллеги разъехались по городам России, чтобы выступить на патриотических мероприятиях. Она поблагодарила зрителей и исполнила песню "Чтобы все было хорошо". "Эта песня - моя материнская молитва для всех и обо всех. Пусть все будет хорошо", - высказалась жена Иосифа Пригожина. Прозвучали также еще три хита артистки – "До предела", "Нежность моя" и "Мы вместе".
На праздничном концерте в Петербурге выступили Зара и Александр Буйнов. На праздновании в московских "Лужниках" присутствовал лично президент страны Владимир Путин.
Ранее дочь Валерии, недавно сменившая имя на Шена, рассказала о своем творческом пути и школьных года. В карьере девушка предпочитает не просить помощи у влиятельных родственников, полагаясь только на себя. Наследница выросла серьезной и мудрой, хотя в школьные годы была трудным подростком, ее даже пришлось забрать из частной школы в Швейцарии за неподобающее поведение.