"На раскрутку нужны деньги": Как популярность Валерии отразилась на карьере ее дочери-певицы

Шена Шульгина давно занимается творчеством.

Дочь Валерии не раз выступала с ней на одной сцене еще до смены имиджа и имени. Теперь у артистки собственный бренд, под которым она строит музыкальную карьеру. Поклонники постоянно гадают, каким образом популярность мамы сказалась на карьере дочери. Многие полагают, что Валерия материально помогла наследнице с раскруткой.

Ведущая шоу Алена Жигалова справедливо заметила: "на раскрутку нужны деньги", после чего поинтересовалась, как Шена решала этот вопрос. Девушка объяснила, что в своей карьере всего добивается сама, а от помощи знаменитой мамы и влиятельного продюсера Иосифа Пригожина отказалась категорически. Сейчас Шульгина сотрудничает с лейблом Виктора Дробыша, который и помогает ей становиться все более узнаваемой.

Также Шена рассказала, что пережила серьезные психологические. По причине, которую артистка не захотела делать достоянием общественности, у нее была затяжная депрессия. Тяжелая болезнь дала физические осложнение, девушка стала терять слух. Шульгина сильно испугалась, ведь слух жизненно важен для певицы. Ей пришлось долго заниматься с врачами, чтобы справиться с проблемами со здоровьем.

Ранее "Дни.ру" писали, что разбушевавшуюся дочь Валерии вышвырнули из приличного заведения.