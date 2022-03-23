Стыдоба: Пнувшей истекающих кровью россиянок Боне всыпали по первое число

Недавно Виктория Боня решила помочь оказавшимся в непростой ситуации россиянкам.

Услышав о том, что в российских магазинах образовался дефицит на средства женской гигиены некоторых марок, предприимчивая Виктория Боня решила протянуть руку помощи из Монако. Впрочем, далеко не все восприняли заявления насмешливой модели, как помощь. Кому-то показалось, что звезда просто пнула истекающих кровью соотечественниц.

Например, известная блогерша Лена Миро на своей странице в LiveJournal всыпала насмешнице по первое число. Женщина отметила, что насмехаться над тревогами людей, на которых зарабатываешь, как минимум странно, если не сказать глупо и даже стыдно.

По мнению Миро, именно эти женщины, ставшие объектом насмешки Бони, обеспечивают регулярное поступление денег на счет звезды. Этим наивным россиянкам живущая в Монако модель "впаривает свои курсы" и "втюхивает рекламу". За заработанные на этих женщинах деньги Боня покупает те самые прокладки, впрочем, как и все остальное.

"Нельзя жить за счет тех, над кем ты смеешься," – сделала вывод Миро.

Такое постыдное поведение знаменитости может привести к печальному концу. По словам Миро, рано или поздно люди почувствуют насмешку и просто перестанут платить.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как качающую ягодицы Викторию Боню крепко приложили в Сети.