"Торгую прокладками": Боня решила помочь истекающим кровью россиянкам

Не так давно светская львица, живущая за рубежом, то ли в шутку, то ли всерьез, заявила, что скоро станет челночницей, возя в Россию "люкс". Теперь же Виктория Боня решила помочь нашим соотечественницам с личными средствами гигиены.
Дело в том, что в России появился искусственный дефицит прокладок и тампонов западных производителей. И некоторые продавцы на маркетплейсах завысили цены, надеясь нажиться на товарах первой необходимости для женщин.
Россиянки решили запастись в аптеках и магазинах данной продукцией впрок, переживая, что цена на нее вырастет. Виктория Боня заявила, что готова протянуть руку помощи.
"Кому прислать в Россию?", – спросила она, опубликовав короткий ролик, на котором продемонстрировала свои запасы прокладок известной фирмы. "Торгую прокладками. Кому в Москву отправить? Я знаю, что там сейчас с этим дефицит", – добавила знаменитость.
Напомним, ранее телеведущая нарвалась на резкую критику пользователей Сети. Причиной стало то, что она призналась, что собирается наращивать ягодицы. Некоторые посоветовали звезде начать "наращивать мозг".