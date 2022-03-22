Экс-солистка "Непары" Талышинская о гадостях из уст Шоуа и обвинениях в пьянстве

В 2002 году Виктория Талышинская совместно с Александром Шоуа образовали дуэт "Непара", который, хоть и с перерывами, просуществовал до 2019 года. Тогда же Талышинская стала солисткой коллектива "2 ОКеана". Корреспондент "Дни.ру" встретился с 44-летней артисткой за кулисами VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!"

Александр Шоуа время от времени говорит в прессе какие-то гадости про Викторию Талышинскую. Но она не обращает внимания. "Вначале меня это задевало, трогало, а теперь я смотрю с юмором, поскольку очередная гадость из его уст уже звучит как не очень оригинальный анекдот, – улыбается она. – Когда мы расстались, когда распалась группа, которой я отдала 18 лет жизни, было морально очень тяжело. Помогла справиться поддержка моей семьи".

А недавно Шоуа даже упрекнул Талышинскую в якобы злоупотреблении алкоголем. "В чем только меня не обвиняли за эти годы, поэтому я научилась спокойно принимать все и не реагировать", – философски замечает Вика.

О том, чтобы помириться с Шоуа, и речи быть не может. "Слишком много слов было сказано, чтобы это привело нас к миру, – говорит Вика. – Но я могу к этому человеку относиться равнодушно".

При этом поклонники полагают, что между Викой и Сашей были в свое время близкие отношения. "Роман – это громко сказано, – отрицает связь Талышинская. – Роман – это не брак. Тем более, мне не 20 лет. Мало ли, с кем у меня был за эти годы роман".

После разрыва у Шоуа остались все права на песни "Непары". "Я и не собиралась их исполнять, – не расстраивается Виктория. – Потому что я прекрасно понимала, как люди будут на это реагировать. К тому же у нас изначально была договоренность с продюсером и Сашей, что когда дуэт закончит свое существование, то все песни лягут на полку. Но в итоге Саша слова не сдержал и переписал один из хит с другими солистками".