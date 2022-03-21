"Она так уязвима и так ранима": Топалов вступился за скрывшую беременность Тодоренко

Поклонники Регины Тодоренко уверены, что совсем скоро телеведущая станет мамой во второй раз.

Подозрения фанатов на сей счет зародились еще несколько месяцев назад, Несмотря на упорное молчание ведущей, все это время уверенность россиян только росла. После недавнего появления Регины Тодоренко в шоу "Маска" подозрения окончательно подтвердились. Знаменитость не стала называть вещи своими именами, но предъявила публике большой живот, который не оставил никаких сомнений.

Поклонники Тодоренко рады бы поздравить звезду со столь счастливым событием, но она закрыла комментарии в соцсетях, не позволяя людям высказаться, что вызывает у многих недоумение. Пока фолловеры гадают, почему же телеведущая продолжает молчать о беременности, вступиться за жену решил Влад Топалов.

Музыкант публично признался, что он больше всего на свете любит свою жену и сына и будет любить "до последнего вздоха". По словам Топалова, его супруга сейчас переживает непростой период, ей совсем не до разборок, выяснений и поисков истины.

"Она так уязвима и так ранима, ей больше всего нужна моя поддержка," – высказался Топалов.

Как сообщила "ЭГ", музыкант также напрямую обратился к возлюбленной, которой сегодня очень тяжело, и напомнил ей, что все вокруг ее очень любят и всегда будут поддерживать. Судя по всему, телеведущая сейчас очень озабочена не только собственным положением, но и тревожной обстановкой в мире.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что журналистам удалось выяснить сроки родов скрывающей беременность Регины Тодоренко.