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Шоу-бизнес
"Она так уязвима и так ранима": Топалов вступился за скрывшую беременность Тодоренко

"Она так уязвима и так ранима": Топалов вступился за скрывшую беременность Тодоренко

Поклонники Регины Тодоренко уверены, что совсем скоро телеведущая станет мамой во второй раз.
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Подозрения фанатов на сей счет зародились еще несколько месяцев назад, Несмотря на упорное молчание ведущей, все это время уверенность россиян только росла. После недавнего появления Регины Тодоренко в шоу "Маска" подозрения окончательно подтвердились. Знаменитость не стала называть вещи своими именами, но предъявила публике большой живот, который не оставил никаких сомнений.

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Поклонники Тодоренко рады бы поздравить звезду со столь счастливым событием, но она закрыла комментарии в соцсетях, не позволяя людям высказаться, что вызывает у многих недоумение. Пока фолловеры гадают, почему же телеведущая продолжает молчать о беременности, вступиться за жену решил Влад Топалов.

Музыкант публично признался, что он больше всего на свете любит свою жену и сына и будет любить "до последнего вздоха". По словам Топалова, его супруга сейчас переживает непростой период, ей совсем не до разборок, выяснений и поисков истины.

"Она так уязвима и так ранима, ей больше всего нужна моя поддержка," – высказался Топалов.

Как сообщила "ЭГ", музыкант также напрямую обратился к возлюбленной, которой сегодня очень тяжело, и напомнил ей, что все вокруг ее очень любят и всегда будут поддерживать. Судя по всему, телеведущая сейчас очень озабочена не только собственным положением, но и тревожной обстановкой в мире.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что журналистам удалось выяснить сроки родов скрывающей беременность Регины Тодоренко.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 14:25 Источник: ЭГ ✓ Надежный источник
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