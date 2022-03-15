Обнародованы сроки родов скрывающей беременность Тодоренко

Слухи о второй беременности Регины Тодоренко ходят уже пару месяцев.

Телеведущая старательно избегает разговоров о своем интересном положении. Однако зрители шоу "Маска" с участием Регины Тодоренко давно заметили, что от передачи к передачи наряды женщины становятся все просторнее, а ее рука все чаще лежит на животе – жест характерный для всех беременных.

Как говорится, рано или поздно все тайное становится явным. Журналистам удалось подтвердить беременность телеведущей и даже выяснить примерные сроки родов. Как сообщила "КП", второй ребенок Тодоренко и Топалова должен появиться на свет в конце весны или в самом начале лета. Пол будущего малыша пока остается секретом. Рожать звезда предположительно будет в Москве.

Сама Тодоренко пока никак не отреагировала на данную информацию. Напомним, что ведущая "Орла и решки" уже воспитывает сына Михаила – мальчику недавно исполнилось три года, так что разница с братом или сестрой будет небольшой.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Регина Тодоренко неспроста молчит о своей беременности – якобы она продала эту новость одному из изданий, и обложка с телеведущей в положении должна выйти уже в этом месяце. Если это действительно так, то совсем скоро информация будет подтверждена официально, что называется из первых уст.