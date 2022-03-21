Левая половина лица разнесена: Аниту Цой зверски избили в центре Москвы

Сегодня Анита Цой – одна из главных российских эстрадных звезд. Но в начале 90-х она, как и многие, торговала на рынке – была "челночницей". И тогда попадала в серьезные передряги. Об одной из них исполнительница рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами VI Торжественной церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии "Будем жить!"

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