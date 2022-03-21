Левая половина лица разнесена: Аниту Цой зверски избили в центре Москвы

Чтобы заработать деньги на cвою мечту – первый альбом и клип – Анита Цой занялась продажей южнокорейских товаров на рынках. У нее имелось несколько точек в столице, в том числе, и на знаменитом "Черкизоне".
"У меня был небольшой склад, примерно 15 на 15 метров, доверху набитый кожаными куртками, – вспоминает певица. – И однажды на меня, что называется, "наехала" какая-то "мелочь" с Черкизовского рынка – либо деньги гони, либо товар. Оба были с ножами. Я отказалась, и в итоге завязалась драка. Меня избили, левая половина лица была вся разнесена. Но свой товар я отстояла".
Огромную гематому на лице Анита смогла объяснить ошарашенному мужу – мол, неудачно сыграла с друзьями в баскетбол, переживать не стоит. Волновало ее больше не это, а склад, который жаждущие мести конкуренты пообещали сжечь. "Я позвонила своим друзьям, у которых был офис на Белорусской, и попросила помощи. Они прислали "Газель", а ночью мы спешным образом переезжали с этого рынка, – вспоминает Цой. – Они меня тогда реально спасли".
"Лихие 90-е" закалили Аниту Цой, ведь шоу-бизнес оказался тоже делом не из легких. "Тогда вся страна вышла на рынок, и именно там я проходила курс молодого бойца. На рынке прошла путь от "челнока"-продавца на точке до руководителя компании оптовой торговли. Именно там я научилась стоять за себя, зарабатывать хорошие деньги. Но так же научилась и тратить с умом", – улыбается Анита.