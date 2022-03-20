Это конец: Резко сдавший Малахов высказался на прощание

Стало известно, что Андрей Малахов возвращается на экраны. 20 марта выйдет шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Это будет финальный выпуск, хотя до этого показ остановили на четвертьфинале.
На проекте собрались столь знаменитые персоны, что организаторы не стали остановить проект на полпути. При этом показаны выступления будут в записи.
Андрей Малахов высказался на прощание в финале. Он заинтриговал публику. Ведущий заявил, что в финале что-то может пойти не так, и пара-фаворит может все потерять, а первой может стать "темная лошадка".
Напомним, за право стать лучшим в шоу "Танцы со звездами" состязаются: Мария Миронова, Марина Зудина, Владимир Маркони, Александра Ребенок, Дмитрий Харатьян, Анатолий Белый и Александра Ревенко. Скоро станет известно, кто же станет номером один.
Как писали "Дни.ру", в последние месяцы внешний вид Андрея Малахова вызывает вопросы у публики. Так, многие заметили, что телезвезда ходит в париках. Другие стали обсуждать то, что шоумен заметно поправился. Ранее ведущий вышел на связь с россиянами.