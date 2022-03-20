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Шоу-бизнес
Это конец: Резко сдавший Малахов высказался на прощание

Это конец: Резко сдавший Малахов высказался на прощание

Вокруг 50-летнего Андрея Малахова в последнее время ходит множество слухов. Многие подозревают, что телеведущий серьезно болен, поскольку стал неважно выглядеть, но у этой информации нет официального подтверждения. Теперь шоумен сделал важное заявление.
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Стало известно, что Андрей Малахов возвращается на экраны. 20 марта выйдет шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Это будет финальный выпуск, хотя до этого показ остановили на четвертьфинале.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

На проекте собрались столь знаменитые персоны, что организаторы не стали остановить проект на полпути. При этом показаны выступления будут в записи.

Андрей Малахов высказался на прощание в финале. Он заинтриговал публику. Ведущий заявил, что в финале что-то может пойти не так, и пара-фаворит может все потерять, а первой может стать "темная лошадка".

Напомним, за право стать лучшим в шоу "Танцы со звездами" состязаются: Мария Миронова, Марина Зудина, Владимир Маркони, Александра Ребенок, Дмитрий Харатьян, Анатолий Белый и Александра Ревенко. Скоро станет известно, кто же станет номером один.

Как писали "Дни.ру", в последние месяцы внешний вид Андрея Малахова вызывает вопросы у публики. Так, многие заметили, что телезвезда ходит в париках. Другие стали обсуждать то, что шоумен заметно поправился. Ранее ведущий вышел на связь с россиянами.

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Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2022, 12:59 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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