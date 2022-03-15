Сильно сдавший Малахов прервал молчание после ухода с экрана

Не так давно Андрей Малахов лишился работы, но это событие никак не комментировал.

Поклонники популярного телеведущего переживают за его здоровье, потому что в образе кумира появились изменения: Малахов набрал пару кило, изменил прическу, причем многие думают, что он с недавних пор носит парик. Сам журналист эти слухи не подтверждает, но и не опровергает.

Еще один повод для волнения – исчезновение Малахова с телеэкранов. Вот-вот должна была состояться премьера нового именного шоу ведущего, однако зрители его так и не увидели. Шоумена, как и других ведущих многих развлекательных программ, убрали из эфира, но временно – пока просто-напросто такого рода контент на пользуется спросом у зрителей. Тем не менее, после отмены премьеры нового шоу и волнений поклонников по поводу здоровья кумира Малахов хранил молчание, а накануне наконец-то вышел на связь.

Телеведущий решил в соцсетях подшутить над Артемом Дзюбой, который не так давно угодил в неприятный скандал после появления в Интернете его интимного видео. Дело в том, что футболист, как и многие звезды, создал свой Телеграм-канал, пообещав фанатам, что там будет интересно. Шоумен не смог удержаться и прокомментировал эту новость.

"Разве может быть что-то еще интереснее того, что уже было?" – задался вопросом Андрей, вспомнив интимный скандал спортсмена.