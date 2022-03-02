Покалеченная женихом Елена Воробей сбежала из России: Выкарабкиваюсь из этого

Два года назад у популярной артистки был шанс все-таки вновь получить статус счастливой жены, ведь она получила предложение от своего возлюбленного Сергея и с радостью в глазах готовилась к тайной свадьбе. Однако церемония так и не состоялась: внезапно пара рассталась.
О причинах разрыва прямо накануне свадьбы юмористка предпочитала не говорить публично, однако наконец-то решила приоткрыть завесу тайны. Как оказалось, поводов для расставание было немало. Во-первых у возлюбленных были разные интересы: Воробей хотела постоянно занять себя чем-нибудь интересным, а вот Сергей в этом плане отставал. Во-вторых, в отношения именно она больше всего вкладывала усилий и была настолько окрылена влюбленностью, что закрывала глаза недостатки и все идеализировала. В конце концов Елена осознала одну важную вещь: она ошиблась в этой встрече.
Вместе с приходом этой мысли она решила расстаться с возлюбленным, но разрыв дался ей непросто. Разлука с любимым буквально покалечила ее – внутренне, конечно. Она призналась, что очередная неудача в любви сравнима с больным падением.
"Выкарабкиваюсь из этого. Тяжковато, конечно, когда очередной раз навернулся, блин", — призналась Воробей.
Пережить расставание ей помогла поддержка любимой подруги – Лолиты Милявской, а восстановить силы – отдых: сразу после разрыва она собрала вещи и сбежала из России на Канары, где заселилась в дорогой отель и ни в чем себе не отказывала.