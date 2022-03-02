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Шоу-бизнес
Лишился работы: Решена судьба сильно сдавшего Малахова на телевидении

Лишился работы: Решена судьба сильно сдавшего Малахова на телевидении

Телеканал "Россия 1" готовил новый проект с Андреем Малаховым, однако премьеру сняли с эфира.
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Состояние здоровья телеведущего сильно волнует его поклонников. Они заметили, что в образе журналиста есть ряд изменений: набор веса, а резкая смена прически, причем поклонники подозревают, что их кумир носит парик. На фоне обсуждений возможного недуга Малахова сам он никак не комментирует новости, что вызывает еще большую тревогу у зрителей.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Последние несколько лет телеведущий трудится на "России 1", где ведет программу "Прямой эфир", однако съемки шоу были поставлены на "стоп". Вскоре руководство телеканала сообщило о запуске нового проекта под названием "Малахов". Предполагалось, что в эфире программы зрители на прямой связи смогут обсуждать с ведущим разные темы. В выходные все ждали премьеру шоу знаменитого журналиста, но она не состоялась. Как оказалось, новинку сняли с эфира, а Малахов лишился работы, но на время.

Прояснить ситуацию решил телеведущий Леван Тодуа: по его словам, федеральные каналы пока отказались от съемок и трансляции развлекательного контента, потому что, судя по всему, на фоне спецоперации на Украине в их услугах зрители не нуждаются.

"Из сетки вещания убрали большинство популярных шоу, которые зрители привыкли смотреть по выходным. Их обязательно вернут, когда все стабилизируется", – пояснил Тодуа.

К слову, премьера нового шоу – не единственная программа, которую зрители не увидели в прошедшие выходные. Также в эфир не вышло шоу "Танцы со звездами".

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Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 12:09 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом
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Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
для русских это вторoй Афганистан
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.
Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ
Слава Украине 💙💛
Гость969164
Пожаловаться Ответить
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом
Князь Юсупов уже знал: Убей сумасшедшего Рас-Путина - спаси Россию!
Рас-Путин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке
это актуально и сегодня:
Убей сумасшедшего Рас-Путина в Кремле, спаси Россию!
Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Русские уже поняли:
Это война!
для yкраинцев это великая отечественная война,
для русских это вторoй Афганистан
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.
Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ
Слава Украине 💙💛
то за хрень почему пропускаете
Гость966547
Пожаловаться Ответить
Вот по выходным - то и посмотреть нечего по телеку, совершенно нечего. По будням еще что-то можно.
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