Лишился работы: Решена судьба сильно сдавшего Малахова на телевидении

Состояние здоровья телеведущего сильно волнует его поклонников. Они заметили, что в образе журналиста есть ряд изменений: набор веса, а резкая смена прически, причем поклонники подозревают, что их кумир носит парик. На фоне обсуждений возможного недуга Малахова сам он никак не комментирует новости, что вызывает еще большую тревогу у зрителей.
Последние несколько лет телеведущий трудится на "России 1", где ведет программу "Прямой эфир", однако съемки шоу были поставлены на "стоп". Вскоре руководство телеканала сообщило о запуске нового проекта под названием "Малахов". Предполагалось, что в эфире программы зрители на прямой связи смогут обсуждать с ведущим разные темы. В выходные все ждали премьеру шоу знаменитого журналиста, но она не состоялась. Как оказалось, новинку сняли с эфира, а Малахов лишился работы, но на время.
Прояснить ситуацию решил телеведущий Леван Тодуа: по его словам, федеральные каналы пока отказались от съемок и трансляции развлекательного контента, потому что, судя по всему, на фоне спецоперации на Украине в их услугах зрители не нуждаются.
"Из сетки вещания убрали большинство популярных шоу, которые зрители привыкли смотреть по выходным. Их обязательно вернут, когда все стабилизируется", – пояснил Тодуа.
К слову, премьера нового шоу – не единственная программа, которую зрители не увидели в прошедшие выходные. Также в эфир не вышло шоу "Танцы со звездами".