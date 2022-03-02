"Нужно изолировать": Как родные мать и сын пытались упечь тяжелобольную Казьмину в психушку

Всему виной подлые поступки самых близких людей. Дело в том, что родные мать и сын при участии первого мужа Алексея Казьмина пытались упечь ее в психиатрическую клинику.
Причем инициатором выступил старший наследник девушки, который после переезда из шикарного особняка Аршавина стал не доволен резко изменившимися условиями жизни. Алиса совершенно случайно узнала о плане своих близких: довести Казьмину до психоза, а после отправить в больницу и лишить родительских прав. Первый муж тем временем стал вербовать детей: например, писал дочери Алисе о том, что мать больна, поэтому жить с ней не стоит.
"Все просто: я стала не нужна. Потому что осталась без дома, без средств, без мужа, с тремя обузами-детьми. Еще и больная.... Сын сказал, что я безнадежна и вообще абсолютное зло, которое нужно от всех изолировать", – рассуждает о причинах происходящего экс-супруга Аршавина.
Как оказалось, родная мать Наталья начала целенаправленно изводить свою и без того больную дочь, а также перестала ей помогать – за это первый муж Алисы обещал платить женщине по 150 тысяч рублей.
Напомним, экс-супруга Аршавина страдает от редкого аутоиммунного заболевания, которое буквально лишило ее носа. Сейчас Казьмина работает с пластическим хирургом: после первой процедуры у нее появился нос, но из-за войны с близкими дальнейшие операции пришлось отложить.