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Шоу-бизнес
"Нужно изолировать": Как родные мать и сын пытались упечь тяжелобольную Казьмину в психушку

"Нужно изолировать": Как родные мать и сын пытались упечь тяжелобольную Казьмину в психушку

Как оказалось, последние месяцы Алиса Казьмина, которая, к слову, страдает от тяжелой болезни, находилась в настоящем аду.
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Всему виной подлые поступки самых близких людей. Дело в том, что родные мать и сын при участии первого мужа Алексея Казьмина пытались упечь ее в психиатрическую клинику.

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Алиса Александровна Аршавина (Казьмина) журналистка

Причем инициатором выступил старший наследник девушки, который после переезда из шикарного особняка Аршавина стал не доволен резко изменившимися условиями жизни. Алиса совершенно случайно узнала о плане своих близких: довести Казьмину до психоза, а после отправить в больницу и лишить родительских прав. Первый муж тем временем стал вербовать детей: например, писал дочери Алисе о том, что мать больна, поэтому жить с ней не стоит.

"Все просто: я стала не нужна. Потому что осталась без дома, без средств, без мужа, с тремя обузами-детьми. Еще и больная.... Сын сказал, что я безнадежна и вообще абсолютное зло, которое нужно от всех изолировать", – рассуждает о причинах происходящего экс-супруга Аршавина.

Как оказалось, родная мать Наталья начала целенаправленно изводить свою и без того больную дочь, а также перестала ей помогать – за это первый муж Алисы обещал платить женщине по 150 тысяч рублей.

Напомним, экс-супруга Аршавина страдает от редкого аутоиммунного заболевания, которое буквально лишило ее носа. Сейчас Казьмина работает с пластическим хирургом: после первой процедуры у нее появился нос, но из-за войны с близкими дальнейшие операции пришлось отложить.

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Кадр youtube.com
Автор: 2 марта 2022, 10:58 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

комментарии

Ответить:

Гость970196
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И этой кто-то верит? Вокруг враги, враг наступает, атакует, окружает…. Врунья, да ещё и на голову больная… У неё мозги не на месте уже, всех грязью поливает а родные правы видно….
1

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