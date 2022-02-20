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Шоу-бизнес
"Чем-то приходится жертвовать": Почему Аршавин бросил детей от бывших жен

"Чем-то приходится жертвовать": Почему Аршавин бросил детей от бывших жен

У Андрея Аршавина четверо детей от двух женщин, с которым он поддерживает крайне странные отношения.
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В начале нулевых знаменитый футболист начал отношения с Юлией Барановской, в гражданском браке родилось трое детей – Артем, Яна и Арсений. Причем Аршавин бросил возлюбленную, когда она была беременна третьим ребенком. Разойтись друзьями не удалось, так как Андрей ушел к другой женщине, журналистке Алисе Казьминой, с которой позже обзавелся общей дочерью Есенией.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Второй союз также не продержался слишком долго, в 2019 году Алиса сообщила, что разводится с футболистом из-за его многочисленных измен. С детьми от обоих браков отношения у Аршавина складывают сложно. С наследниками от Барановской он долгое время вообще не общался, позже объяснив это тем, что Юлия ему запрещала, а позже изменила свое мнение, та как ей это стало выгодно.

Андрей возобновил общение с Артемом, Яной и Арсением, когда развелся со второй женой, а вот их совместную дочку забросил. Получается, что у Аршавина сформировался некий "лимит" на общение с детьми. Психолог Любовь Розенберг прокомментировала отношения футболистка с отпрысками.

Специалист отметила, что в непростых разводах всегда страдают дети, для них невозможно принять чью-то сторону и жить с установкой, что один из родителей плохой. Поэтому начинает страдать психика. А дальше подключаются новые возлюбленные, которые боятся отпускать мужчин к бывшим. Получается сценарий, когда отец бросает ребенка, говорит психолог.

Успешные мужчины на пике карьеры редко делают выбор в пользу семьи, считает Розенберг. "Не может быть одновременно два приоритета. Или достижения, или семья и дети. Видимо, чем-то приходится жертвовать ради побед", – заключила специалист.

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Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 14:06 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

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