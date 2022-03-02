"Будто ранняя стадия беременности": Врач вынес вердикт засветившей огромное пузо Бузовой

Поклонники продолжают обсуждать неоднозначный ролик с Ольгой Бузовой.

Недавно пиар-директор поющей телеведущей выложил на своей странице видео, в котором она предстала в раздельном купальнике, продемонстрировав свою фигуру – она-то и вызвала вопросы у фанатов. Дело в том, что ракурс был выбран неудачно и, кажется, будто у Ольги огромное пузо.

Фанаты сразу принялись предполагать, что экс-звезда "Дома 2" беременна, причем по размерам живота, кажется, будто она ждет двойню. То, что Бузова похожа на девушку, которая находится в интересном положении, подтвердила также нутрициолог и диетолог Инна Кононенко, передает Пятый канал. Правда, она акцентировала внимание на то, что звезда, скорее всего, не ждет малыша, а изменения в фигуре – это вполне может быть побочный эффект от приема гормональных препаратов вроде глюкокортикостероидов, которые применяются для избавления от воспаления и острых болей.

На фоне употребления медикаментов у человека, как правило, увеличивается и отекает лицо, а также объем абдоминального жира, расположенный в области талии и на внутренних органах, становится больше. Собственно, так, говорит врач, и получилось у поющей телеведущей.

"Происходит скопление жира, и может показаться, что увеличивается объем талии. У женщин может проявляться, как будто у нее ранняя стадия беременности", – пояснила Кононенко.