Решившую уйти со сцены Валерию облизали с ног до головы: Душа откликается

Музыкальный критик Павел Рудченко высказался о новом треке Валерии.

"Слушаю новую песню Валерии – "Чтобы все было хорошо", которая вышла в марте и понимаю, что это песня – песня-молитва. Как же приятно было с самых первых нот услышать настоящую качественно сделанную эстрадную песню", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Рудченко.

По словам музыкального критика, это произведение грамотно написано с музыкальной точки зрения. Песня начинается с небольшого интро – партии фортепьяно на длинном ревере и аккордеона, и сразу начинается куплет. Валерия начинает песню со слов "Я хочу помолчать на Луне, где никого нет. И никто не стучится в дверь, потому что двери нет". Текст песни об уединении в себе, дабы разобраться и "посмотреть этой жизни в лицо внимательно".

Куплет Валерия начинает исполнять на субтоне, с легким проговариванием и пропеванием мелодии. Аранжировка с первого куплета наполняет слух сладким звучанием живой виолончели на фоне фильтрованной бочки, имитирующей удары сердца. А во втором куплете в аранжировке подключается партия особого инструмента, вызывающего эмоции, – армянский дудук. Его звук, как говорят представители этого народа, воспроизводит плач матери, что несомненно наполняет красками и эмоционально усиливает партитуру произведения наравне с наполнением партии струнных и развитием вокальной партии в полный голос "на опоре".

Кульминация происходит на третьем припеве, где Валерия исполняет свою партию, смело усиливая голос на взывающий крик "Я смотрю на небо, и прошу о том, чтоб было хорошо, чтоб было хорошо у тебя". В конце текст припева повторяется еще раз, но уже в полном музыкальном успокоении – на фоне напевающего вокала звучит все та же партия фортепьяно и фингер баса, которая разрешается в тонику с разложением аккорда.

"Произведение слушается законченным и достаточно наполненным. Душа откликается и хочется слушать снова и снова", – подытожил эксперт.

Напомним, на днях Валерия заявила, что подумывает об уходе со сцены. По словам певицы, она с трудом встраивается в современную реальность с "Тик-током". Звезда мечтает больше времени проводить с семьей. Правда, Иосиф Пригожин против того, чтобы жена уходила со сцены, и не одобряет такое решение. Продюсер считает, что артистка востребована как никогда.