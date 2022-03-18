Невестка пожаловалась на сына Валерии: Он издевается

Сын певицы Валерии, судя по всему, не считает, что избраннице надо скидывать вес. Лиана пожаловалась подписчикам в соцсети на то, что Арсений ее не понимает.
Она поведала, что весь вечер провела в фитнес-центре, а дома увидела, что возлюбленный заказал множество разных сладостей. При этом сам молодой человек, по словам Лианы, их не ест. "На вопрос: "Зачем?" Ответил: "Чтобы было". Сидит ест чипсы. Вот скажите, он издевается?", – пожаловалась Шульгина.
Напомним, в начале этого года Лиана родила певице Валерии внучку, а мужу – дочь Селин. Девушка сильно пополнела во время беременности, но быстро пришла в форму. Она признавалась, что занятия в спортзале даются ей с трудом, а еще сложнее ей от того, что супруг не понимает ее тяги к физическим нагрузкам и диетам.
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин стал первым из троих наследников звезды, кто решился на брак. Предприниматель связал себя узами брака с Лианой Волковой в 2020 году. У пары родился первенец в первый день 2021 года. Недавно семья сменила место жительства. Арсений с женой и дочерью переехали в новую квартиру в Москве.