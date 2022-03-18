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Шоу-бизнес
Невестка пожаловалась на сына Валерии: Он издевается

Невестка пожаловалась на сына Валерии: Он издевается

24-летняя жена Арсения Шульгина никак не может найти общий язык с ним по важному для нее вопросу. Девушка весит 46 килограмм, но хочет еще немного похудеть. Супруг же ее провоцирует на неправильное питание.
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Сын певицы Валерии, судя по всему, не считает, что избраннице надо скидывать вес. Лиана пожаловалась подписчикам в соцсети на то, что Арсений ее не понимает.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Она поведала, что весь вечер провела в фитнес-центре, а дома увидела, что возлюбленный заказал множество разных сладостей. При этом сам молодой человек, по словам Лианы, их не ест. "На вопрос: "Зачем?" Ответил: "Чтобы было". Сидит ест чипсы. Вот скажите, он издевается?", – пожаловалась Шульгина.

Напомним, в начале этого года Лиана родила певице Валерии внучку, а мужу – дочь Селин. Девушка сильно пополнела во время беременности, но быстро пришла в форму. Она признавалась, что занятия в спортзале даются ей с трудом, а еще сложнее ей от того, что супруг не понимает ее тяги к физическим нагрузкам и диетам.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин стал первым из троих наследников звезды, кто решился на брак. Предприниматель связал себя узами брака с Лианой Волковой в 2020 году. У пары родился первенец в первый день 2021 года. Недавно семья сменила место жительства. Арсений с женой и дочерью переехали в новую квартиру в Москве.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2022, 10:22 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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