"Успели": Невестку Валерии экстренно забрали в больницу в разгар семейного праздника

Родственница звезды очутилась в клинике сразу после торжественных посиделок. Певица Валерия и другие члены семьи вовремя спохватились.

В 2021 году певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучка звезды по имени Селин родилась в новогоднюю ночь. Мать ребенка Лиана Шульгина с трепетом вспоминает январские деньки. Они выдались очень непростыми, как и сам Новый год.

В "Инстаграм" невестка артистки опубликовала ролик из архивных видео, демонстрирующий ход семейного праздника. Сначала беременная женщина в сверкающем платье хваталась за живот за накрытым столом, а в самый разгар торжества уже слегла на больничную койку — начались долгожданные роды.

В комментариях счастливая мать поведала, что боя курантов все-таки дождалась. Вместе с родней она послушала выступление президента, а уже потом произвела на свет новую жизнь. Невестка певицы Валерии оказалась в клинике в час ночи 1 января — ее забрали туда экстренно.

Пользователи Сети впечатлились откровениями Лианы Шульгиной и трогательными кадрами. "Год счастья!", "Все успели", "Какая хорошая у вас семья!", "Дай бог здоровья", — отреагировали комментаторы. Многие отметили, что ребенок очень похож на своего папу Арсения.



Напомним, у внучки певицы Валерии уже появилась личная страничка в соцсети. Блогер Анна Меркулова прокомментировала это событие. По ее мнению, родители могут зарабатывать на детях с помощью блога, если этого хотят.