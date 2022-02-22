Дома два спортзала: Сын Валерии переехал в шикарную квартиру в "Москва-Сити"

Арсений Шульгин с женой и дочкой сменили место жительства.

23-летний наследник артистки до этого жил на окраине столицы в одном из элитных жилых комплексов по соседству с родителями супруги. Теперь Арсений, Лиана и годовалая Селин живут в роскошных апартаментах в "Москва-Сити". О переезде сын Валерии рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".

Молодой человек показал интерьеры нового жилья и вид из окна на небоскребы одного из самых дорогих и престижных районов города. Шульгин признался, что цели переехать именно в эти дома у него не было, но в итоге выбор оказался удачным. Особенно Арсения радует расположение, теперь они живут гораздо ближе к центру столицы. "Теперь я очень доволен, у меня дома есть два спортзала", – похвастался сын Валерии.

В Сети предположили, что молодая семья захотела не только близости к "цивилизации", но и некоторой свободы от старшего поколения. Их прежняя квартира находилась в одном доме с родителями Лианы. Однако супруга Арсения уверяла, что со старшим поколением они видятся не так часто. Она заверила, что на новом месте лучше инфраструктура, к тому же, они любят менять декорации.

Ранее стало известно, что старшая дочь Валерии Анна Шульгина, которая недавно сменила имя на Шена, борется с последствиями тяжелой депрессии. Из-за тяжелой болезни девушка стала терять слух, но врачи и работа над собой помогли, она восстанавливается и приходит в себя.