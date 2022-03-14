Валерия выболтала главный секрет: Обнажается душа

Звезда призналась, что с каждым новым выпуском узнавать артистов
становится все сложнее. Она отметила, что участники становятся более изощренными и водят судей за нос, чтобы их не разгадали.
По словам певицы Валерии, она даже не узнала под маской собственного супруга – Иосифа Пригожина. Она уверена, что срабатывает эффект неожиданности.
Знаменитость также призналась, что члены жюри много раз ловили себя на мысли, что их просто накрывает энергия выступающего, хотя тот находится под маской. Исполнительница объясняет это силой таланта.
Певица Валерия раскрыла секрет шоу "Маска". Так, по ее словам, на проекте у участников "больше обнажается душа". По ее убеждению, в шоу "Маска" есть некая магия. Вокалистка констатировала тот факт, что артист становится популярнее и заметнее именно после проекта.
Артист видит секрет и в том, что аудитории интересна интрига и загадка – кто же скрывается под маской. Кроме того, в проект вовлечена огромная аудитория. Ведь шоу смотрят люди самого разного возраста.
Напомним, ранее шоу "Маска" покинул Джокер. Под маской скрывался солист дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров.