"Им реально плохо": зачем звезды устроили истерику на камеру после закрытия "Инстаграма"*

Психолог Ирина Барбат объяснила реакцию блогеров на закрытие "Инстаграма"*.

Блогеры начали выкладывать странные видео, когда стало известно о закрытии "Инстаграма"*. Так, многие сняли себя на камеру, пока ревут, и излили душу. Напомним, что сейчас "Инстаграм" находится в реестре запрещенных сайтов.

"Sadfishing, дословно — "ловля на грусть". Этот прием многие блогеры используют уже не первый день. Рассказ о своих переживаниях, страданиях, сложностях вызывает у большинства людей сочувствие. Они готовы выразить свою поддержку словом в комментарии, лайком. И на этих грустных историях активность подписчиков более яркая и мгновенная. Поэтому, рыдания в сторис приносили высокую активность в аккаунте блогера, а также новых подписчиков", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ирина Барбат.

Сейчас ситуация для многих блогеров сложная. Закрытие "Инстаграм" означает потерю во многом. Можно выделить две основные причины, почему сейчас некоторые блогеры на камеру в сторис плачут:

1. Им реально плохо.

Многие блогеры годами вели свои аккаунты, вкладывали эмоции, свою жизнь, немалые средства на продвижение. Подписчики стали второй семьей. И это действительно факт. Блог является и источником дохода, а у крупных блогеров — очень высокого дохода. Перспектива лишиться всего этого за один час внушает страх, сожаление, боль, ярость, гнев. Блогер, привыкший делиться со своей аудиторией всем, естественно показывает свое состояние. И честно говорит о том, что у него внутри.

2. Корыстная цель.

Некоторые блогеры таким образом стараются привлечь внимание своих подписчиков, поднять охваты и просмотры. А слезливые истории смотрят, по статистике, большее количество подписчиков. На этом активе можно постараться максимально перетащить подписчиков в другие социальные сети или мессенджеры, что сейчас и происходит. Просьбы подписаться сквозь слезы вызывают жалость и эмпатию. Есть вероятность, что подпишется больше людей.

"Если отвечать прямо на вопрос: нормально ли такое поведение? Ответ: нормально. Если не рассматривать причины (истинная грусть или корысть), то грусть и печаль в сторис — это выражение эмоций. Они могут быть разные. Но это естественно и нормально испытывать широкий спектр эмоций. Каждый человек проживает свою эмоцию по-своему. Кто-то плачет в сторис, кто-то за кадром. Но ситуация с блокировкой "Инстаграм" не осталась безболезненной ни для одного блогера, кто действительно развивал свой аккаунт", – подытожил психолог.

*в соотвествии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.