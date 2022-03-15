Загнанной Костенко посоветовали перестать рожать Тарасову детей и заняться собой

Психолог Лилит Серебриникова рассказала, что творится между Дмитрием Тарасовым и Анастасией Костенко.

Многие россияне осуждают пару Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, потому что некоторым кажется, что футболист использует свою супругу. За три года молодая девушка родила мужу троих детей подряд. Не успела брюнетка выйти из роддома, как ее суженый намекнул еще на одного наследника.

"Они очень совместимая пара, смотрящая в одну сторону, но при этом, я думаю, что отношения будут идти на спад, потому что у Дмитрия меняется вектор. Скорее всего, если раньше он действительно очень сильно хотел жену, семейные ценности, традиции, то сейчас у него на первое место выходит тема власти, тема контроля. Он хочет контроля над женой. Таким способом он, возможно, ее к себе привязывает", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Лилит Серебриникова.

По словам психолога, сам Дмитрий очень любит детей, потому что они для него важны. Период, который пришел сейчас к нему с 2021 года, говорит о том, что он еще больше будет хотеть наследников.

"Может появиться желание иметь большую-большую семью. Это не там, где 2-3 ребенка, где 5-9. Жена да, немножко уходит на задний план. Ей может не доставать этой любви, на этом фоне отношения могут разлаживаться. Что касаемо Анастасии, у нее сейчас наступил период, когда ей лучше все-таки перестать рожать детей, а заняться своим саморазвитием, карьерой, поднятием социального статуса. Наверное, в глубине души ей больше хочется самореализации. Дмитрий не может рядом терпеть женщину-конкурента. А для Анастасии важно, чтобы ее партнер был с ней равен", – высказался эксперт.