Панические атаки и слабый иммунитет: загнанная в угол Костенко теряет волосы

Анастасия Костенко испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Это происходит на фоне сильнейшего стресса.



Санкционное давление на Россию, а также поток негативных новостей застали врасплох многих людей. Сильные эмоции переживают и представители отечественного шоу-бизнеса.

27-летняя модель Анастасия Костенко призналась, что на фоне жуткого стресса у нее ослаб иммунитет. Она уточнила, что стала страдать от панических атак, есть много сладкого, а также постоянно хочет спать. Знаменитость оказалась загнана в угол.

Кроме того, эмоциональное состояние отразилось и на внешности. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова стала замечать, что у нее начали стремительно выпадать волосы.

В связи с этим Костенко обратилась к своим поклонникам с призывом не выражать негатив по отношению к людям, которые стараются сохранить оптимизм. Модель отметила, что даже те, кто регулярно выкладывают жизнеутверждающие посты в социальных сетях, также переживают и пытаются отвлечься в условиях быстро меняющихся реалий.

Анастасия заявила, что хочет помочь всем тем, кто оказался в непростом положении и пытается из него выбраться. Костенко порекомендовала подписчикам беречь свое здоровье, а также не препятствовать тем, кто старается держать себя в руках.