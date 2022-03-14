"Увеличивает количество детей": заговорили о пополнении в семье безработного Тарасова

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают троих совместных детей. У пары погодки: две девочки и один мальчик. Сыну звезд еще нет и года. Напомним, что у безработного футболиста и экс-супруга Ольги Бузовой есть еще одна наследница от первого брака.
Не успела Костенко выйти из роддома, как спортсмен уже заговорил о следующем малыше. "Настя, может быть, и с четвертым справлюсь?" – написал блогер в соцсетях.
"Исходя из совместной синастрии Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, их взаимоотношения выстраиваются по Луне. У них у обоих Луна находится в Скорпионе. Это светило является сигнификатором семьи, домашнего очага и материнства. Поэтому для Дмитрия Анастасия является идеальным образом супруги и матери детей", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.
Астролог внимательно изучил натальные карты знаменитостей. Эксперт проанализировал, могут ли у влюбленных еще родиться наследники.
"Учитывая, что в карте Анастасии Луна находится в соединении с Юпитером в Скорпионе, то ее социальный лифт работает за счет реализации в семейной жизни, поэтому Анастасия ставит эту тему в приоритет. А отличная совместимость в этом плане только увеличивает количество детей в их паре. Поэтому однозначно у Анастасии и Дмитрия будут еще совместные дети", – подытожила Ада Комракова.