"Никто так не споет": российская суперзвезда вылетела с шоу "Маска"

На финальном голосовании оказались Осьминог, Джокер и Малыш. Последнему свои голоса подарили зрители. Председатель жюри Филипп Киркоров попросил снять маску Джокера. Его поддержала певица Валерия. Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов же пожелали, чтобы маску снял Джокер. С женой Влада Топалова согласился Тимур Родригез. В итоге маску снял Джокер. Под ней скрывался солист дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров.
"На самом деле я рад, потому что такого голоса как у меня ни у кого нет. И никто так не споет", — заявил известный исполнитель.
В свою очередь Филипп Киркоров поблагодарил Наваи Бакирова за его творчество. Одной из самых любимых он назвал композицию артиста "Птичка".