Тарасов спровоцировал слухи о беременности жены: Может быть, с четвертым справлюсь?

34-летний Дмитрий Тарасов намекнул, что его супруга Анастасия Костенко находится в положении.



Футболист и модель уже воспитывают троих малышей. Теперь же Дмитрий Тарасов разместил в "Сторис" своего интернет-аккаунта пост, который заинтриговал поклонников звездной семьи. Судя по всему, спортсмен готов вновь стать отцом.

Дмитрий Тарасов много своего времени уделяет своим чадам и хорошо справляется с родительскими обязанностями. Так, он продемонстрировал, как купает перед сном двух дочек и сына. Дмитрий Тарасов задумался о том, что не против еще одного малыша.

"Настя, может быть, и с четвертым справлюсь?", – обратился он к супруге. Примечательно, что недавно в Сеть распространились слухи о беременности модели. Анастасия Костенко устроила мужу розыгрыш, отправив ему снимок с двумя полосками на тесте.

Однако, можно предположить, что Дмитрий Тарасов в настоящее время не осилит расходы на еще одного ребенка. Напомним, ранее Анастасия Костенко сетовала, что вынуждена из своих средств платить алименты экс-супруге футболиста, которая воспитывает его старшую дочь. Также модель жаловалась на работу нянь.

Отметим, что спортсмен был женат и на Ольгу Бузовой. Однако они так и не обзавелись общими детьми. Развод пары был очень скандальным. Поющая ведущая до сих пор ничего не хочет слышать о бывшем супруге.