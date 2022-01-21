"Свободная сучка": потерявший подругу жизни Фомин рассказал о новой взаимной симпатии

"Продолжаются поиски верной подруги, – сообщил исполнитель. – Уже ездили смотреть тайских риджбэков, не мое это".
"На этот раз волею судеб мы оказались в питомнике красивой породы, но еще особо мной не изученной – вермарайнера, – продолжает Митя. – И даже в нем оказалась свободная сучка, возникла взаимная симпатия. Но пока лишь могу сказать, что собака мне понравилась: интуитивно оказалась моей породой".
Веймаранер или веймарская легавая – одна из ценнейших немецких пород собак, выведенных для активной охоты на птицу и мелкого зверя. В современных реалиях собаки стали активными компаньонами, не представляющими жизни без ежеминутного человеческого общества.
"Заводчики доходчиво объяснили многие вещи, ответили на все мои вопросы, – заверил артист. – Вроде, все понятно, бери и воспитывай нового друга! Но не могу вот так сразу решиться и безоглядно завести кого-то на смену Снеже. Трудно, даже как-то рука не тянется и от этого становится еще горше на сердце. Не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы боль окончательно утихла. А потом привыкаешь к отсутствию ответственности за животинку и свобода зовет тебя путешествовать и расслабляться. И ты все дальше и дальше отдаляешься от возможности завести собаку".
Напомним, осенью прошлого года певец сообщил о скоропостижной смерти своего любимого американского бульдога: "Не стало собаки, которая 10 лет была рядом, которая ждала меня меня, беззаветно была предана. Уникальное существо, уникальная собака".