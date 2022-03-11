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Шоу-бизнес
Мать прокормит: 21-летняя дочь Распутиной отказалась от выходить на работу

Мать прокормит: 21-летняя дочь Распутиной отказалась от выходить на работу

В конце прошлого года семью Маши Распутиной сотрясали скандалы. Ее младшая дочь – 21-летняя Маша – появилась на ток-шоу, где сделала целую серию откровений. Девушка заявила о домогательствах со стороны сводного брата, непростых отношениях с родным отцом, а так же о том, что ее мама до сих пор официально не замужем. Распутина была в шоке от откровений дочки. Она была категорически против ее походов на ток-шоу. И заявила: "Если еще раз появишься на телевидении, выгоню из дома!" Чтобы как-то утихомирить наследницу, певица нашла ей работу в Доме Моды дизайнера Аники Керимовой.
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"Она могла бы работать здесь моделью – демонстрировать одежду", – рассуждала Мария. Распутина-старшая лично приехала на открытие филиала Дома моды на Рублевке, чтобы воочию посмотреть, где будет трудиться ее дочь. Увиденным звезда осталась довольна.

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 Маша Распутина

Маша Распутина певица

"Я готова ввести Машу-младшую в мир моды, – сообщила тогда сама Аника. – Только не в качестве модели. У нас есть прекрасная вакансия для нее: менеджер по работе с VIP-клиентами. Удобный рабочий график — с 11 до 22 часов. Плюс два выходных в неделю и соцпакет. Зарплата у наших сотрудников прекрасная: оклад плюс процент от продаж. Я думаю, что у Маши все получится. У нее прекрасная внешность, хороший вкус, плюс она коммуникабельна. Может найти общий язык с клиентами".

Керимова предполагала, что впоследствии поможет дочке 57-летней Распутиной и самой стать дизайнером. Надеялась, что лицом своей дебютной коллекции она может сделать свою знаменитую маму. Впрочем, планам Аники сбыться было не суждено...

"Нет, Маша на работу не вышла, – рассказала Керимова. – Я, честно говоря, не знаю, почему она не захотела. Хотя наш коллектив уже готов был ее принять. Я всем сотрудникам сказала, чтобы они помогали девушке. Была уверена, что Маша будет работать. Потому что, помимо всего прочего, у нас удобное расположение: Маша живет неподалеку от нашего Дома моды – буквально в пятнадцати минутах езды. Но она так и не позвонила".

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Фото: Дни.ру
Автор: 11 марта 2022, 10:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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