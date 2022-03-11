Мать прокормит: 21-летняя дочь Распутиной отказалась от выходить на работу

В конце прошлого года семью Маши Распутиной сотрясали скандалы. Ее младшая дочь – 21-летняя Маша – появилась на ток-шоу, где сделала целую серию откровений. Девушка заявила о домогательствах со стороны сводного брата, непростых отношениях с родным отцом, а так же о том, что ее мама до сих пор официально не замужем. Распутина была в шоке от откровений дочки. Она была категорически против ее походов на ток-шоу. И заявила: "Если еще раз появишься на телевидении, выгоню из дома!" Чтобы как-то утихомирить наследницу, певица нашла ей работу в Доме Моды дизайнера Аники Керимовой.



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