Мать прокормит: 21-летняя дочь Распутиной отказалась от выходить на работу

"Она могла бы работать здесь моделью – демонстрировать одежду", – рассуждала Мария. Распутина-старшая лично приехала на открытие филиала Дома моды на Рублевке, чтобы воочию посмотреть, где будет трудиться ее дочь. Увиденным звезда осталась довольна.
"Я готова ввести Машу-младшую в мир моды, – сообщила тогда сама Аника. – Только не в качестве модели. У нас есть прекрасная вакансия для нее: менеджер по работе с VIP-клиентами. Удобный рабочий график — с 11 до 22 часов. Плюс два выходных в неделю и соцпакет. Зарплата у наших сотрудников прекрасная: оклад плюс процент от продаж. Я думаю, что у Маши все получится. У нее прекрасная внешность, хороший вкус, плюс она коммуникабельна. Может найти общий язык с клиентами".
Керимова предполагала, что впоследствии поможет дочке 57-летней Распутиной и самой стать дизайнером. Надеялась, что лицом своей дебютной коллекции она может сделать свою знаменитую маму. Впрочем, планам Аники сбыться было не суждено...
"Нет, Маша на работу не вышла, – рассказала Керимова. – Я, честно говоря, не знаю, почему она не захотела. Хотя наш коллектив уже готов был ее принять. Я всем сотрудникам сказала, чтобы они помогали девушке. Была уверена, что Маша будет работать. Потому что, помимо всего прочего, у нас удобное расположение: Маша живет неподалеку от нашего Дома моды – буквально в пятнадцати минутах езды. Но она так и не позвонила".