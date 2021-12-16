Распутина турнула дочь вкалывать после зверских побоев: Очень переживает

Молодую скандалистку ждет нелегкий труд. Маша Распутина нашла для наследницы местечко.

Осенью зрители шоу "Прямой эфир" познакомились с близкими родственниками известной певицы. На программу пришли дочь и пасынок Маши Распутиной. Наследница артистки Мария Захарова обвиняла брата Романа в домогательствах и угрозах. Мужчина зверски избил ее в телестудии, скандал разгорелся с новой силой.

Как снежный ком, родня звезды выдавала на всю страну грязные подробности личной жизни и, наконец, перестала ходить на передачи. Маша Распутина сидеть сложа руки не стала, и турнула дочь вкалывать на работе. Артистка самостоятельно выбрала участь для наследницы.

Стало известно, что Мария Захарова получила должность менеджера по работе с VIP-клиентами. Она будет трудиться в компании дизайнера Аники Керимовой до позднего вечера пять дней в неделю. Маша Распутина лично обратилась к бизнес-леди, чтобы та согласилась предоставить девушке рабочее место.

"Она, конечно, очень переживает из-за всех последних событий. Я сказала, что готова ввести ее младшую дочь в мир моды", — сообщила дизайнер журналистам.

На съемках шоу 21-летняя Мария Захарова не изъявляла желания самостоятельно зарабатывать на жизнь. Девушке, по ее словам, родители выделяли 150 тысяч рублей в месяц на посредственные расходы. Помимо этого, Маша Распутина платила за обучение дочери в МГИМО немаленькую сумму.