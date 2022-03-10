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Шоу-бизнес
Роскошные особняки в США, вилла в Испании, яхта: как Леонтьев спустил свои миллионы за границей

Роскошные особняки в США, вилла в Испании, яхта: как Леонтьев спустил свои миллионы за границей

За свою карьеру артист заработал целое состояние и успел обзавестись внушительным имуществом
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Ни для кого не секрет, что за последние пару недель столичная звездная тусовка понесла потери. После того как на Украине началась спецоперация, некоторые российские знаменитости перестали выходить на связь в соцсетях и поспешили покинуть страну. В число тех, кто уехал и пропал с радаров, вошел и певец Валерий Леонтьев. За границей у артиста не только живет жена, но и хранится внушительное имущество.

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 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

В последний раз исполнитель выходил на связь с поклонниками 20 февраля. Пока российские знаменитости покидали страну одна за другой, поклонникам Валерия Яковлевича оставалось только гадать, остался ли он на родине. Но несколько дней назад на вопрос о местонахождении певца ответил его приятель. По его словам, Леонтьев уехал в США.

Многие знают, что супруга артиста Людмила Исакович, с которой он вместе почти полвека, давно обосновалась в Майами. Однако к своим 72 годам Валерий Леонтьев обзавелся не только крепким союзом, но и внушительными богатствами. Часть многочисленного имущества, как и любящая супруга, дожидается Валерия Николаевича за границей.

Как сообщает "Комсомольская правда", за океаном у певца есть элитная недвижимость. В свое время артист приобрел роскошный особняк площадью почти 400 квадратных метров, стоимость которого оценивается в три миллиона долларов. А пару лет назад, накануне своего 70-летия, Валерий Николаевич стал владельцем шикарного жилища на набережной в Майами. Обустройством нового семейного гнездышка занималась супруга певца. Благодаря ей там появились антикварные вещицы и дорогостоящие картины.

Помимо роскошной недвижимости в Америке с бассейнами и тренажерными залами, у Леонтьева были и другие дорогие покупки. Очевидно, хвастаться Валерий Николаевич не любит, но за него это делают его приближенные. Администратор певца Александр Богданович рассказывал, якобы два года назад исполнитель приобрел яхту в Майами. К тому же, у знаменитости есть вилла в Испании. Иными словами, скучать на чужбине исполнителю точно не придется.

Пока общественность гадала, была ли поездка Леонтьева в Штаты запланированной, его директор Борис Чигирев поспешил высказаться. В беседе с Telegram-каналом "Звездач" мужчина заявил, что в решении певца уехать нет ничего удивительного. Во-первых, в связи с пандемией исполнитель подолгу находится в Майами, а в России бывает нечасто. Во-вторых, по словам Чигирева, Леонтьев не планировал гастролей до начала весны.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 17:12 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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