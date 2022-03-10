Сына оскандалившейся Барановской обрекли на проблемы с психикой: Будет отражаться

Популярная телеведущая воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина.



Она не раз признавалась, что своего старшего сына Артема считает идеальным ребенком, ведь он не по годам умный, рассудительный и воспитанный.

Однако не так давно Барановская проговорилась, что в воспитании самого взрослого наследника все-таки есть проблемы, которые связаны с его поведением и отношением к окружающим. Дело в том, что экс-супругу Аршавина напрягает тот факт, что 16-летний мальчик не может постоять за себя, проявляя чрезмерную дипломатичность. Она уверена, что мужчина не должен так себя вести, за что иногда даже может поругать его.

Манера воспитания вызвала недоумение у психолога Анны Завгородневой, которая пояснила, что такой подход – через ругань – может сильно отразиться на состоянии Артема и в будущем привести к проблемам с психикой.

"Это бесполезный ход и мало чем помогающий. Если речь идет о том, чтобы стыдить человека за какое-то поведение, то, конечно, это будет отражаться на психике", – заявила специалист.

Более действенным способом, считает Анна, будет разговор по душам с четкой постановкой проблемы, пояснением отклонений в поведении на примерах, чтобы ребенок осознал, как его видят окружающие.

Стоит отметить, что помимо заботы о наследниках Барановская ведет активную публичную жизнь, из-за чего нередко попадает в скандалы. Например, недавно ходили слухи о том, что она стала виновницей развода Григория Лепса и Анны Шаплыковой, после чего она якобы закрутила роман с музыкантом.