"Рано радуешься": Покинувшая страну Пугачева пригрозила оскорбившему ее священнику

Алла Пугачева с детьми недавно уехала из России.

Информация об отъезде Примадонны появилась в Сети несколько дней назад, сама Алла Борисовна слухи никак не комментировала до определенного момента. В блоге священнослужителя Андрея Ткачева появился ролик, в котором он говорит, что воздух очистился, так как Пугачева навсегда уехала из страны. Артистка не смогла пройти мимо задевшего ее видео, она записала ответ священнику.

"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник", – пригрозила оскорбившему ее священнику Примадонна.

Еще до заявления Аллы Борисовны ее поклонники предположили, что она с семьей отправилась за границу не навсегда. Некоторые предположили, что выбор пал на Израиль, где Пугачева частенько бывает на лечении и отдыхе. Такое мнение высказал и ее знакомый, музыкальный критик Сергей Соседов.

Соседов, кстати, не упустил возможности прокомментировать нынешнюю деятельность Примадонны. Он заявил, что ее отъезд трудно назвать интересной темой, да и все, что она делает последнее время, привлекает, по его мнению, мало внимания. Главное, что огорчает критика – звезда больше не поет, поэтому выпадает из сферы его профессионального интереса.