"Нарушитель": Алибасова задержали полицейские

Музыкант Бари Алибасов часто попадает в скандальные истории и приключения, поэтому поклонники порой не удивляются происходящему с ним. Например, недавно продюсер рассказал подписчикам своего инстаграм-аккаунта о том, что его остановили сотрудники ГИБДД.
Алибасов опубликовал видео, подписав: "Задержали нарушителя, отпустили". 74-летний музыкант посоветовал поклонникам переходить дорогу правильно, дав понять, что полицейские остановили его за несоблюдение правил дорожного движения. "Да здравствует Москва! Привет, парни!", – крикнул Бари Каримович в видео.
Подписчики, как и Алибасов, с юмором отнеслись к случившемуся. Некоторые россияне признались, что часто переходили в неположенных местах, однако им удавалось избегать наказания. "Здорово, что вы можете из любой ситуации выходить позитивно", – прокомментировал публикацию поклонник музыканта.
Ранее "Дни.ру" писали о конфликте между Бари Алибасовым и его сыном. Например, недавно музыкант крайне негативно отреагировал на то, что его наследник предложил Лидии Федосеевой-Шукшиной выйти за него замуж. Кажется, продюсер группы "На-На" вычеркнул сына из своей жизни.