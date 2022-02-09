"Она зверюга": Трясущую сочным задом Бузову обласкал Пригожин

36-летняя теледива, певица и покорительница МХАТа трудится не покладая рук. Сейчас Ольга Бузова снимается в новом сезоне проекта "Звезды в Африке" почти от зари до зари. Тяжелый график, непривычный климат, дикие животные — ничто не пугает человека с большими амбициями.
По утрам знаменитость активно трясет сочным задом — все ради красивой фигуры. Ольга Бузова выполняет перед камерой спортивные тренировки по совету своего тренера. Все-таки аппетит на природе у нее растет, а лишние килограммы незамужней особе совсем ни к чему.
Звезда охает и ахает, когда говорит о своих напряженных рабочих днях, только вот верят в ее дикую усталость немногие. Людям кажется, что труд артиста очень прост и не требует особых усилий. Но Ольга Бузова упорно настаивает на своем, сверкая на фото пышными ягодицами.
Продюсер Иосиф Пригожин решил поддержать поп-диву на ее карьерном поприще. Он обласкал ее похвальными словами, которые воодушевляют на новые свершения.
"Она — трудяга. Она пахарь, зверюга. Работает круглосуточно", — заявил продюсер про Ольгу Бузову.
По словам мужчины, поющая телеведущая добилась успеха лишь благодаря усилиям и стараниям. Как отметил Иосиф Пригожин, без тругодолизма Ольга Бузова бы не смогла стать важной персоной в мире шоу-бизнеса.