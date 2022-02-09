"Это Мерил Стрип или Круэлла?": Алентова накануне 80-летия изменилась до неузнаваемости

Считается, что бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Но к этому можно добавить еще один предмет для удовольствия – любоваться, как роскошно выглядит Вера Алентова. Невероятно, но 21 февраля ей исполнится 80 лет!.. Юбилей она отметит бенефисом – сыграет в премьере Евгения Писарева "Мадам Рубинштейн". С примадонной драматического театра имени Пушкина встретился корреспондент "Дни.ру".

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