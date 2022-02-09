"Это Мерил Стрип или Круэлла?": Алентова накануне 80-летия изменилась до неузнаваемости

Найти достойную роль для взрослой актрисы сегодня очень тяжело. Но в случае с "Мадам Рубинштейн", что называется, все срослось – интересная пьеса, хороший режиссер и прекрасные актеры.
Это биографическая история Елены Рубинштейн, которая за несколько лет создала империю красоты, предлагая формулы, изменившие жизнь миллионов женщин. В этом году исполняется 120 лет со дня открытия ее первого магазина косметики. Елена в нем не только торговала уникальным по составу кремом, но и делилась секретами красоты с покупательницами.
Впрочем, сыгравшая ее Вера Алентова признается, что сама на маркетинговые уловки не покупается и кремам особенно не доверят. "Во время моей молодости я пользовалась в основном кремом "Янтарь" советского производства (увлажняет, питает и смягчает кожу, повышая эластичность и упругость – Прим. ред.), – раскрыла секрет своей молодости актриса. – Тогда не было большого выбора, да иностранных кремов в нашу страну не поставляли. Хотя, открою тайну: все кремы абсолютно одинаковые – наши, французские, итальянские".
В спектакле "Мадам Рубинштейн" Алентова изменилась до неузнаваемости – черно-белый парик, массивные яркие украшения, большие очки. Кто-то сравнил ее новый эффектный сценический образ с Мерил Стрип из голливудского фильма 2006 года "Дьявол носит Prada". Кто-то увидел сходство с диснеевской Круэллой из прошлогодней премьеры. Но все совпадения – случайные и непреднамеренные. "Никаких сравнений нет, да и не видела я ни Круэллы, ни этого фильма с Мэрил Стрип, – призналась Алентова. – Одежда – не моя компетенция. Это все придумала замечательный художник Виктория Севрюкова".
В спектакле "Мадам Рубинштейн" Вера Алентова играет сильную, властную женщину – руководителя. Как и в оскароносном фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" 1979 года. "Я люблю играть интересный материал, и совсем не так важно, главная эта роль или эпизод, – призналась актриса. – А интересный материал – это всегда личность, со слабым или сильным характером, но яркая! Мадам Рубинштейн был авантюристкой, разобраться в ее биографии достаточно сложно. Тем для меня было интереснее!"