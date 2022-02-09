Крутой впервые показал лицо новорожденного внука: Игорьку понравилось

Минувшее воскресенье Игорь Крутой провел в очень приятной компании.

Композитор отправился в итальянский ресторан вместе и с детьми и внуками. И если для взрослых членов семьи это стало просто приятным времяпрепровождением в кругу близких, то для новорожденного внука музыканта это было особенно важным событием – малыша впервые вывели в свет.

По этому случаю Игорь Крутой поделился с поклонниками трогательным видео с маленьким Игорьком, на котором впервые показал лицо наследника. На видео очаровательный малыш сидит на руках абсолютно счастливого деда, а тот нежно целует ребенка в лоб.

Музыкант заметил, что мальчику понравилось покидать родные стены, поэтому семейным вылазкам быть.

"Очень похоже на то, что Игорьку понравилось питаться маминым молоком, находясь в итальянском ресторане," – написал счастливый дед.

В связи с этим Крутой пообещал своим подписчикам еще больше репортажей вместе с внуком из вкусных и интересных мест столицы.

Напомним, что маленький Игорек родился в семье внебрачного сына композитора – Якова, о существовании которого музыкант узнал всего пару лет назад. Игорь Яковлевич с радостью принял сына в семью после того, как их родство подтвердил ДНК-тест – сообщает Пятый канал.

Новорожденного сына Яков и его супруга назвали в честь знаменитого деда. Сам Игорь Крутой пытался воспрепятствовать этому. Композитор боялся: если малыш станет его полным тезкой, то в будущем это может его во многом обязывать. В результате сын и невестка музыканта приняли решение самостоятельно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Игоря Крутого сняли на прогулке с новорожденным внуком.