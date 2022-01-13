67-летний Крутой объявил о выходе на пенсию: Работать будут дети

Время композитор проводит крайне активно вместе со своими самыми близкими. Некоторые интересные моменты он показывает в своем личном блоге, чем очень радует поклонников. Сегодня она опубликовал новое видео.
На кадрах дочки и внучка прогуливаются по белоснежному побережью на лошадях. Все шлют знаменитости воздушные поцелуи и снимают себя на телефоны, которые взяли с собой. Сам Игорь Крутой выглядит совершенно счастливым и наслаждается роскошными видами.
В комментарии к видео он указал, что решил полностью изменить свою жизнь. Он написал, что все это является репетицией нового циркового номера. Артист посмеялся, что ожидает того, насколько успешным станет шоу. "Выхожу на пенсию", – пошутил Игорь Яковлевич, отметив, что всю материальную ответственность на себя теперь возьмут его дети.
"Пора на заслуженный отдых", – написал Игорь Крутой. Подписчики поддержали его и указали, что в таком почтенном возрасте пора посвятить чуть больше времени себе и отложить работу на потом. "Так держать, а сам на море", "Ура! Отдыхать и баловаться", "Девчонки действительно крутые. Но Вы поспешили, а шедевры?" – прокомментировали они. Некоторые отметили, что на пенсию композитора не отпустят. "Обсудим", – посмеялся он.