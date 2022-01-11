"Чуть не опоздали": Крутой едва не потерял жену в считанные минуты

Композитор счастлив в браке с женой Ольгой уже 24 года. Мужчина души не чает в своей избраннице и признается, что время рядом с ней пролетает очень быстро. В личном блоге Игорь Крутой сообщил о годовщине свадьбы и вспомнил о том, как проходила торжественная церемония в конце 90-х.
Маэстро узаконил отношения с возлюбленной в Нью-Йорке. День свадьбы он сейчас называет безумным. Еще бы, ведь тогда он едва не потерял жену из-за задержки на бракосочетание — мог бы остаться холостяком. "Мы чуть не опоздали на свою же роспись", — признался композитор поклонникам.
К счастью, в считанные минуты парочка подоспела ставить подписи, и все прошло довольно успешно. Молодожены отправили близкого друга срочно покупать фотокамеру, чтобы запечатлеть особенное событие. После съемок Игорь Крутой и Ольга отметили торжество в хорошем ресторане в узкой компании близких людей.
Откровения композитора о прошлом пришлись народу по душе. В "Инстаграм" артиста поздравили с 24-летием брака коллеги: Регина Тодоренко, Игорь Николаев, Александр Ревва, певица Алсу, Лера Кудрявцева и многие другие.
"Жизнь продолжается, и это не мы, а наши дети и внуки повзрослели ещё на один год…" — пофилософствовал Игорь Крутой о жизненно важной дате.