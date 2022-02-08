"Езжайте к морю": жаждущий жениться сын Алибасова купил Федосеевой-Шукшиной дом

Новостью наследник продюсера группы "На-На" поделился в шоу "Пусть говорят" Первого канала. Он заверил, что вовсе не шутит на эту тему. По словам мужчины, он купил звезде дом в Калининграде.
Бари Алибасов предположил, что Лидии Федосеевой-Шукшиной не нравится находиться там, где она сейчас. "Езжайте к морю", – высказался сын шоумена.
Артистка довольно жестко встретила это известие. Она убеждена, что предприниматель лжет. Увидел Бари Алибасова-младшего на программе, она сделала резкое заявление в его адрес. Знаменитость сказала, что мужчина уничтожил их отношения с Бари Алибасовым. Она назвала его поганым.
Напомним, недавно сын Бари Алибасова высказался о желании жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Подобным образом он хотел уберечь актрису от собственной наследницы.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что артистка поедет в дом престарелых по личному желанию. Заболевшая ковидом звезда решила побыть некоторое время в пансионате под присмотром медиков. В свою очередь Бари Алибасов желает отправиться за бывшей женой, потому что не хочет оставлять ее одну.