Оказавшаяся в Африке Бузова показала тайное: Все серьезно

Происходящее на съемках пока держится в секрете, чтобы подогреть интерес зрителей. Однако Ольга Бузова ради подписчиков своего телеграм-канала решила немного приоткрыть завесу тайны. Ведущая записала видео со съемочной площадки и показала, что там происходит, правда, соблюдая некоторые ограничения.
Блондинка призналась, что не может показать испытания, приготовленные для участников, но завела оператора в свою гримерку, которая оказалась обычной палаткой. В походной гримерке у Бузовой установлен вентилятор, стул с зеркалом и ящик с водой. Тут же висит платье, в котором звезда появится кадре, однако его показать блондинка также не смогла.
"Все серьезно," – объяснила Бузова секретность обстановки своим подписчикам.
Певица добавила, что на площадке работают "суперпрофессионалы", которые хотят снять крутое шоу. Судя по словам артистки, проект будет по-настоящему зрелищным.
Напомним, что в настоящий момент проходят съемки уже второго сезона популярного проекта. Его ведущими, как и прежде, являются Ольга Бузова и Михаил Галустян. Уже известно, что в числе участников африканских приключений будут такие знаменитости, как Валя Карнавал, Карина Кросс и Алена Водонаева.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, какие требования Ольга Бузова загнула мужчинам.