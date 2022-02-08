Раздвинувший ноги полуголый Цискаридзе публично признался в чувствах мужчине

Завершив свою танцевальную карьеру, артист наслаждается жизнью, путешествуя, и с удовольствием делится снимками со своими подписчиками. Очередная публикация с теплых краев вызвала бурю эмоций у поклонников.
Цискаридзе разместил на своей странице в "Инстаграме" фотографию с яхты на фоне острова. Артист в одних плавках раздвинул ноги, встав в позе ласточки. Как оказалось, этот снимок он опубликовал не случайно: он вызвал у него ассоциации с мужчиной, к которому артист испытывает чувства, о которых поспешил рассказать подписчикам.
Дело в том, что сегодня один из самых любимых писателей Николая отмечает свой день рождения. Речь идет о Жюле Верне, который еще в детстве покорил сердце артиста. А поза парящей птицы на фоне острова, в которой предстал танцор на фотографии, несомненно, ассоциируется с произведениями Верна.
"В своё время он вдохновлял и меня — любая его книга, которая попадала мне в руки, была прочитана запоем...", – признался в чувствах к творчеству знаменитого писателя Цискаридзе.
Поклонники в комментариях поделились, какие книги Жюля Верна им посчастливилось прочитать. Не обошлось и без комплиментов в адрес артиста: некоторые подписчики не смогли оставить без внимания самую привлекательную часть тела танцора.
"Ноги – Боги. Мне иногда кажется, что их нет на Земле таких красивых. Скажите, что вы – не миф", – восхитился один из пользователей.