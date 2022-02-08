"В жертву приносит": как спастись разбитой МакSим

Психолог Михаил Хорс проанализировал очередную трагедию в жизни МакSим.

Певица МакSим рассказала, что долгое время была в отношениях, где ее унижали и многое запрещали. "Причина моих порой неестественных фотографий – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят", – заявила артистка в своем аккаунте в "Инстаграме".

"К сожалению, многие люди живут в концепции, что любовь – это самопожертвование ради другого человека. Если человеку с детства так объясняют, толкуют слово "любовь", то дальше он в этой модели и живет. Вопрос даже не в самом человеке, который в такой модели живет, а в том партнере, с которым он связывает свою жизнь. Если партнер психопатичный, то он будет пользоваться тем, что человек себя в жертву приносит. Будет говорить, что человек должен делать, что не должен, на какие уступки идти", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Михаил Хорс.

Психолог рассказал, как можно спастись из таких ужасных отношений. Оказывается, есть несколько вариантов развития событий. Каждый может выбрать то, что ему ближе.

"Если человек здоровый, психопатичность будет не сильно проявлена, то он будет довольно бережно относиться. Зачастую, бывает так, здоровые личности не хотят, чтобы ради них приносили эти жертвы. Они это транслируют. Некоторых даже пугает, когда их партнер хочет так оформить любовь и отношения. Чтобы из этого выходить, надо понимать, что отношения – это обмен. Если вы видите, что в ваших отношениях постоянно только в одном направлении происходят уступки, об этом надо разговаривать или расставаться с человеком", – подытожил эксперт.